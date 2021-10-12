وزير المالية الكوري يزور الولايات المتحدة لحضور اجتماع مجموعة العشرين

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يغادر وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" متوجها إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لحضور اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.ووفقا للوزارة، فإن الاجتماع الذي سيعقد غدا الأربعاء سيضع الأساس لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما يوميْ 30 و31 أكتوبر الجاري.ومن المتوقع أن يناقش المشاركون اتفاقا نهائيا بشأن مخطط ضرائب رقمية عالمية تمت الموافقة عليه مسبقا من قبل 136 من بين 140 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.ويخطط هونغ لشرح موقف سيول من مخطط الضرائب العالمي وضرائب الكربون في سياق معالجة تغير المناخ، كما سيدعو إلى تنسيق السياسات وتعزيز التجارة الحرة وسط المخاطر الاقتصادية العالمية. ومن المقرر أن يحضر الوزير الكوري بعد غد الخميس اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهي هيئة استشارية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، من أجل مناقشة دور صندوق النقد الدولي وسط استمرار جائحة كورونا.ومن المقرر أن يجري "هونغ" أيضا محادثات منفصلة مع وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"، ووزير الاقتصاد الأرجنتيني "مارتن جوزمان"، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.