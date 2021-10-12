بدء الجرعات المعززة ضد كورونا لـ45 ألفا من العاملين في المجال الطبي

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ستبدأ كوريا الجنوبية في إعطاء جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعاملين الطبيين اليوم الثلاثاء.ووفقا لفريق التطعيم الحكومي أمس الاثنين، سيتم إعطاء جرعات معززة على مراحل اعتبارا من اليوم الثلاثاء للعاملين الطبيين الذين أكملوا التطعيم قبل ستة أشهر على الأقل. ويقدر عدد الأشخاص المؤهلين لتلقي هذه الجرعات بحوالي 45 ألف شخص يعملون في حوالي 160 مستشفى ومؤسسة طبية تعالج مرضى كورونا.وسوف يتم أولا تطعيم الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر في الفترة بين 20 مارس و2 أبريل، بجرعة ثالثة بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 30 أكتوبر. وسوف يتلقى الأشخاص المؤهلون الجرعات المعززة من لقاح فايزر في مستشفياتهم.