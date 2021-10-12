استجواب متهم رئيسي لمدة 14 ساعة في فضيحة تطوير الأراضي

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استجوب وكلاء النيابة العامة أمس الاثنين "كيم مان بيه" أكبر مساهم في شركة إدارة الأصول "هوا تشون ديه وو"، الذي يعتبر محور فضيحة تطوير الأراضي. ويعتبر "كيم" الشخصية الرئيسية المتورطة في مزاعم المحسوبية والفساد المحيطة بمشروع تطوير مدينة "صونغ نام"، وقد خضع لاستجواب النيابة لمدة 14 ساعة في مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية، أمس الاثنين.وبعد الاستجواب، قال "كيم" للصحفيين إن "تشون هوا دونغ إين رقم 1" تنتمي إلى "هوا تشون ديه وو"، مؤكدا أنه صاحب الشركة. وفيما يتعلق بمزاعم "جونغ يونغ هاك"، المحاسب الذي يمتلك "تشون هوا دونغ إين رقم 5"، قال كيم إنه كذب عليه عن قصد لأنه كان على علم بأن الاتصالات تم تسجيلها منذ عام 2019.وكان "جونغ" قد قدم ملفات صوتية مسجلة إلى وكلاء النيابة الذين يحققون في القضية. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام حول تلك التسجيلات، فإن "يو دونغ كيو" المدير السابق للتخطيط في شركة تطوير "صونغ نام"، هو المالك الحقيقي لـ"تشون هوا دونغ إين رقم 1".ونفى "كيم" أيضا رشوة شخصيات مؤثرة للحصول على خدمات للمشروع، وقال إن النيابة ستكشف عن حقيقة هذه الادعاءات بعد فحص الحسابات المالية للشركة.