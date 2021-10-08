كيم جونغ أون يؤكد على أهمية الدفاع الوطني

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شدد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على أن ضرورة أن تسعى بلاده إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، وقال إنه يجب اعتبار ذلك أولوية سياسية عليا تحت جميع الظروف.وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، فإن "كيم" أدلى بهذه التصريحات في اليوم السابق في خطاب ألقاه في معرض لتطوير الدفاع.وتحدث "كيم" في معرض "الدفاع الذاتي لعام 2021" قائلا إن الجهود المبذولة لتكون كوريا الشمالية قوة عسكرية هي حق وواجب على الدولة ذات السيادة من أجل الدفاع عن النفس.وشدد على أن هذا الهدف يجب أن يتحقق بغض النظر عما إذا كانت تعيش وقت السلام أم في حالة مواجهة.وأضاف أن الولايات المتحدة أشارت مؤخرا إلى أنها ليست معادية لبلاده، لكن لا توجد أسباب للاعتقاد بأن الأمر ليس كذلك. ومع ذلك، قال "كيم" إن العدو الرئيسي لكوريا الشمالية هو الحرب نفسها، وليس دولة أو قوات معينة مثل كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة.