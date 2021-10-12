حالات كورونا اليومية في كوريا تظل في مستوى أقل من ألفيْن لليوم الرابع

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ظل عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى يقل عن ألفي حالة لليوم الرابع على التوالي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عدد الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.ووفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، تم اكتشاف 1347 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الاثنين، مما رفع عدد الحالات المتراكمة إلى 334 ألفا و163 حالة.وقد ارتفعت الحصيلة اليومية بمقدار 50 مقارنة باليوم السابق، لكنها ظلت أقل من مستوى ألفين لليوم الرابع على التوالي. ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك ألف و334 حالة إصابة محلية المصدر، و13 حالة لدى الوافدين من الخارج.