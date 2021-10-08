البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة عند 0.75%

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قررت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء تجميد سعر الفائدة الأساسي عند 0.75% سنويا.وكان البنك المركزي قد قام في شهر مارس من العام الماضي بتخفيض سعر الفائدة من 1.25% إلى 0.75%، ثم إلى 0.5% في شهر مايو من نفس العام، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق.وبعد ذلك قرر البنك المركزي الكوري رفع سعر الفائدة إلى 0.75% يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الماضي لأول مرة منذ 15 شهرا، من أجل تخفيف التداعيات الناجمة عن زيادة الديون الأسرية وارتفاع أسعار الأصول، والتضخم المالي المحتمل.ويرجع السبب في قرار البنك بتجميد سعر الفائدة عند 0.75% إلى المؤشرات الاقتصادية الراكدة، والتقلبات الشديدة التي تعاني منها سوق الأسهم الكورية.