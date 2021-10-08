كيم جونغ أون يعلن تعزيز القوة العسكرية لكوريا الشمالية

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أعلن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أن بلاده ستضع أولوية قصوى لتعزيز قوتها العسكرية مهما كانت الظروف.وأضاف أنه على الرغم من تصريحات واشنطن بأنها لا تحمل أي مشاعر عدائية تجاه كوريا الشمالية، إلا أنه من الصعب تصديق هذه التصريحات، مؤكدا أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ليست دولة معادية، لكنه أشار إلى أنه لا يعتبر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية العدو الرئيسي لبلاده.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن "كيم" أكد في كلمة ألقاها في معرض تطوير الدفاع أن الجهود الرامية إلى الاحتفاظ بالقوة العسكرية القوية تعد حقا مشروعا وإجباريا يجب ألا تفوته دولة ذات سيادة سواء في بيئة سلمية أو في حالة مواجهة.وقال "كيم" إن المخاطر العسكرية الناشئة حاليا أمام كوريا الشمالية تختلف عما كانت عليه في الماضي.وشدد على أن الولايات المتحدة تخلق توترا إقليميا بسياساتها الخاطئة، موضحا أن التطورات العسكرية في كوريا الجنوبية تسعى إلى تدمير التوازن في شبه الجزيرة الكورية.