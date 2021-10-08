سيول تبحث مع واشنطن الإعلان عن نهاية الحرب في شبه الجزيرة الكورية

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قال "صوه هون" مدير الأمن القومي في المكتب الرئاسي الكوري إنه سيبحث مع الجانب الأمريكي القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بما في ذلك الإعلان عن نهاية الحرب في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف "صوه" في تصريح أدلى به للصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن أمس الاثنين في زيارة للولايات المتحدة أنه قد حان الوقت لبحث هذه القضايا، لأنه تم استعادة تشغيل خطوط الاتصال بين الكوريتين.وفيما يخص إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، قال "صوه" إنه سيتم بحث تلك القضية إذا جرت المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.وأعرب "صوه" عن توقعاته بأن ينطلق الحوار بين الكوريتين قريبا رغم أنه لم تشهد العلاقات بينهما تحسنا حتى الآن.وفي أثناء إقامته في واشنطن، سيلتقى مدير الأمن القومي الكوري "صوه" اليوم مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي "جيك سوليفان".ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة باستعادة الحوار بين الكوريتن وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، واستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، بالإضافة إلى إمكانية الإعلان عن نهاية للحرب في شبه الجزيرة الكورية.