كوريا الجنوبية في المركز التاسع من حيث حجم الاشتراكات في الأمم المتحدة العام القادم

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قال السفير الكوري لدى الأمم المتحدة "جو هيون" إنه من المتوقع أن تحتل كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة من بين 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة من حيث حجم اشتراكاتها المالية للمنظمة الدولية في العام القادم.جاء ذلك في تفتيش برلماني على مكتب التمثيل الدبلوماسي الكوري في الأمم المتحدة أمس الاثنين في نيويورك، حيث قال السفير "جو" إن كوريا الجنوبية في المركز الحادي عشر حاليا من حيث المساهمة المالية في الميزانية العامة للأمم المتحدة، والمركز العاشر من حيث المساهمة في ميزانية الأمم المتحدة الخاصة بأنشطة حفظ السلام.ويبلغ نصيب كوريا الجنوبية من إجمالي الاشتراكات المالية للأمم المتحدة 2.27%، بعد أن كان 0.69% عند انضمامها إلى عضويتها قبل 30 عاما.