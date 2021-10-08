تجارة الكيمتشي الكورية تسجل أول فائض منذ 12 عاما

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الصادرات من الكيمتشي 111 مليونا و460 ألف دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 13.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ حجم الواردات الكورية من الكيمتشي 86.1 مليون دولار، بانخفاض نسبته 9.7%.وبهذا سجل حجم الفائض في تجارة الكيمتشي لكوريا الجنوبية 25 مليونا و360 ألف دولار.وتوقع التقرير أن تشهد تجارة الكيمتشي الكورية أول فائض هذا العام منذ 12 عاما.وكان حجم صادرات كوريا من الكيمتشي قد سجل زيادة بنسبة 4.8% في عام 2009، فيما انخفض حجم وارداتها بنسبة 41.1% مقارنة بالعام الأسبق.ويرجع السبب في زيادة الصادرات الكورية من الكيمتشي منذ العام الماضي إلى الوعي العالمي المتزايد بالكيمتشي كغذاء صحي يعزز المناعة بعد تفشي فيروس كورونا، وزيادة الاهتمام العالمي بالأطعمة الكورية بسبب انتشار موجة الثقافة الكورية "هالليو".