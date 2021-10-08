مباحثات تمهيدية لمفاوضات مصائد الأسماك بين كوريا الجنوبية والصين

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صرحت وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية في كوريا الجنوبية إنها ستعقد الجولة الأولى من المباحثات التمهيدية على مستوى مدير، للاجتماع الحادي والعشرين للّجنة المشتركة لمصائد الأسماك بين كوريا والصين، بدءا من يوم الغد الأربعاء ولمدة 3 أيام، عبر الفيديو.وسوف يتم في هذه المباحثات التمهيدية تحديد عدد سفن كل بلد من البلدين المسموح لها بعمليات صيد الأسماك داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة للطرف الآخر، وحصص الصيد فيها خلال العام القادم، بالإضافة إلى سبل منع حدوث أعمال صيد غير الشرعية داخل تلك المناطق.وسوف يعقد البلدان جولتين أو ثلاث جولات أخرى من المباحثات التمهيدية قبل انعقاد الدورة الحادية والعشرين من اجتماعات اللجنة المشتركة لمصائد الأسماك.