النيابة تطالب بتغريم رئيس سام سونغ لتعاطيه عقار بروبوفول بطريقة غير مشروعة

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تسعى النيابة العامة إلى فرض غرامة على نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" بتهمة تعاطي جرعات من عقار "بروبوفول" بشكل غير قانوني.وفي الجلسة الأولى من القضية في محكمة منطقة سيول المركزية أمس الثلاثاء، طلب المدعون من المحكمة تغريمه 70 مليون وون بتهمة انتهاك قانون مكافحة المخدرات.وقالت النيابة إنها أخذت في الاعتبار أن هذه كانت أول له يرتكب هذه الجريمة، بالإضافة إلى تواتر ومدة تلقيها.وخلال جلسة الاستماع، اعترف "لي" بالتهمة واعتذر في بيانه الأخير عن إثارة مخاوف عامة بشأن هذه المسألة الخاصة، وقال إنه على الرغم من أنه تناول تلك المادة بغرض العلاج الطبي، إلا أنه تعاطيها ينعكس بشكل خطير على أفعاله، مؤكدا على أنه سيحرص على عدم تكرار ذلك الانتهاك أبدا.وقد اتُهم "لي" باستخدام هذا المهدئ في عيادة للجراحة التجميلية في سيول أكثر من 40 مرة في الفترة من يناير 2015 وحتى مايو من العام الماضي. وسيتم النطق بالحكم يوم 26 أكتوبر الجاري.