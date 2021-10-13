هوانغ سون أوه يسجل رقما قياسيا في السباحة الكورية

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حقق بطل السباحة المراهق الكوري "هوانغ سون أوه" رقما قياسيا كوريا في سباق الرجال المتنوع 200 متر فردي.وسجل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما دقيقة واحدة و58,04 ثانية في المباراة النهائية للحدث خلال المهرجان الرياضي الوطني في مسبح "كيم تشون" الداخلي في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، أمس الثلاثاء، ليصبح أول لاعب في كوريا ينهي هذا السباق في زمن أقل من دقيقتين.وكان الرقم القياسي الكوري السابق في هذه الفئة، هو دقيقتان و0,31 ثانية، وسجله السباح الكوري الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية "بارك تيه هوان" في عام 2014.ويعد هذا هو الرقم القياسي الكوري الثالث لهوانغ بعد أدائه في منافسات 100 متر سباحة حرة و200 متر حرة خلال أولمبياد طوكيو في وقت سابق من هذا العام، حيث حطم أفضل النتائج السابقة لكوريان التي كان قد حققها بطل طفولته بارك.وفاز هوانغ أيضا بحدث تتابع جماعي في وقت لاحق من يوم أمس، مما رفع من عدد الميداليات الذهبية التي حصل عليها في مهرجان الرياضة الوطني الجاري إلى أربع ميداليات. وفاز بنهائي 50 متر سباحة حرة و2 × 400 متر حرة تتابع يوم الأحد.