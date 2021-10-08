حمى المسلسل الكوري لعبة الحبار تجتاح الشرق الأوسط

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أقيمت في أبوظبي أمس الثلاثاء مسابقات "لعبة الحبار" بتنظيم من المركز الثقافي الكوري في أبوظبي، وذلك بالتزامن مع تصدر المسلسل الكوري قائمة "نتفليكس" الأكثر مشاهدة في الإمارات وفي كثير من دول العالم.وشهد الحدث منافسة قوية جرت في أجواء من المرح بين المشاركين من الشباب والفتيات الذين ارتدوا أزياء تشبه التي ظهرت في المسلسل، بعكس أجواء التوتر والصراعات الدموية التي شهدها المسلسل.وقال "نام تشان وو" مدير المركز الثقافي الكوري في أبوظبي إن تنظيم الحدث استهدف تعريف الجمهور الإماراتي بالثقافة الكورية، وعلى الألعاب التي ظهرت في المسلسل، هي ألعاب تراثية اعتاد أن يلعبها الأطفال الصغار في كوريا الجنوبية.وقام عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية بتغطية فعاليات الحدث، مما يمثل مدى شعبية المسلسل "لعبة الحبار".وقال صحفي في قناة العربية إن الشيء المثير للاهتمام هو أن مسلسل "لعبة الحبار" يضم الألعاب التراثية للأطفال الصغار.وبلغ عدد المشاركين في المسابقات 30 متسابقا تم اختيارهم من بين أكثر من 700 شخص سجلوا للاشتراك، وذلك مراعاة للإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.