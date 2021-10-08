الرئيس الكوري يؤكد على أهمية تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أهمية تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، معربا عن أمله في إعادة بنائها بالوسائل السلمية.جاء ذلك في كلمة مسجلة بالفيديو ضمن قمة مجموعة العشرين الخاصة بشأن أفغانستان التي عقدت أمس الثلاثاء.وقال "مون" إن الحكومة الكورية أرسلت طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان لإجلاء 391 من المواطنين الأفغان الذين ساعدوا كوريا الجنوبية وأسرهم، إلى كوريا الجنوبية بالتعاون مع مختلف الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.وأضاف أن كوريا الجنوبية ساهمت في إعادة بناء أفغانستان من خلال تقديم حوالي مليار دولار خلال العشرين عاما الماضية.ودعا الرئيس "مون" الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى لعب دور ريادي لتحقيق الاستقرار في أفغانستان، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ستشارك بنشاط في دعم المجتمع الدولي.كما أكد على ضرورة أن تبذل الحكومة الأفغانية الجديدة جهدا للاستماع إلى أصوات المجتمع الدولي، وإحداث تغييرات تدريجية في السياسات التي تنتهجها حركة طالبان.