واشنطن تكرر تأكيدها على عدم وجود نوايا عدائية لديها تجاه بيونغ يانغ

أعادت الولايات المتحدة التأكيد على عدم اتباعها سياسات معادية لكوريا الشمالية.ونقل مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" هذا الموقف في اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي "صوه هون" في واشنطن أمس الثلاثاء، وفقا لمكتب الأمن القومي التابع لمكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية.كما أكد "سوليفان" مجددا على أن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في مفاوضات مع كوريا الشمالية في أي وقت وفي أي مكان دون شروط مسبقة.وجاءت هذه التصريحات ردا على استمرار كوريا الشمالية في التشكيك في صدق كلام واشنطن. ففي حديثه في معرض للتطوير الدفاعي أول من أمس الاثنين، قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إنه لا توجد أسباب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ليست معادية لبلاده، وقال إنه يتعين على كوريا الشمالية تعزيز قدراتها الدفاعية.وفي إشارة إلى المشاورات المستمرة بين سيول وواشنطن بشأن قضايا كوريا الشمالية، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية منذ إعلان إدارة "جو بايدن" عن سياساتها تجاه كوريا الشمالية، اتفق "صوه" و"سوليفان" على التعاون الوثيق بشأن التوصل إلى إجراءات ملموسة للتعامل مع بيونغ يانغ.