صندوق النقد الدولي يحافظ على توقعاته لنمو كوريا لعام 2021

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حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام، بينما قام بتخفيض توقعاته للعديد من الاقتصادات المتقدمة.ووفقا لوزارة الاقتصاد الكورية أمس الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته العالمية إن الاقتصاد الكوري، الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، سينمو بنسبة 4,3% هذا العام. إنها نفس التوقعات السابقة في يوليو، عندما رفعت المنظمة توقعاتها لكوريا الجنوبية بنسبة صفر فاصل سبع نقاط مئوية.من ناحية أخرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام من 6% إلى 5,9%، مشيرا إلى وجود عوامل تهديد جديدة مثل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية. وعلى وجه الخصوص، خفض الصندوق توقعاته للبلدان المتقدمة بمقدار 0,4 نقطة مئوية، إلى 5,2%.وبشكل فردي، انخفضت توقعات الصندوق بالنسبة للولايات المتحدة من 7% إلى 6%، في حين تم تخفيض التوقعات الخاصة بألمانيا إلى 3,2%، واليابان إلى 2,4%، بعدما كانت تلك التوقعات 3,6%، و2,8% على التوالي.ومع ذلك، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية للعام القادم بمقدار 0,1 نقطة مئوية، إلى 3,3%.