تعادُل كوريا وإيران 1-1 في تصفيات كأس العالم

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تعادل منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم مع نظيره الإيراني 1-1 في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمس الثلاثاء.وفي مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي أقيمت على ملعب "آزادي" في طهران، افتتح "سون هُنغ مين" لاعب نادي "توتنهام هوتسبير" التسجيل لكوريا الجنوبية بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني، لكن اللاعب الإيراني "علي رضا جهان بخش" سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده بضربة رأس في الدقيقة 76، في الشوط الثاني من المباراة.وبذلك يكون "سون" قد سجل أهدافا في مباراتين متتاليتين، بما في ذلك هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من مباراة كوريا الجنوبية مع سوريا يوم الخميس الماضي.ولا تزال كوريا الجنوبية في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط، خلف إيران بنقطتين.وسوف يواجه الفريق الكوري المنتخب الإماراتي يوم 11 نوفمبر، ثم المنتخب العراقي يوم 16 نوفمبر.