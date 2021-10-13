كوريا تشهد أكبر معدل نمو في التوظيف منذ 7 سنوات ونصف

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شهدت كوريا الجنوبية أكبر نمو في التوظيف منذ أكثر من سبع سنوات خلال شهر سبتمبر الماضي، على الرغم من استمرار الموجة الرابعة من وباء كورونا.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد العاملين بلغ 27 مليونا و680 ألفا في شهر سبتمبر الماضي، بزيادة مقدارها 671 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. ويمثل هذا أكبر عدد من الوظائف المضافة على أساس سنوي، منذ إضافة 726 ألف وظيفة في مارس من عام 2014.وبذلك تكون كوريا قد استمرت أيضا في تحقيق نمو في الوظائف للشهر السابع على التوالي. وشهدت جميع الفئات العمرية زيادة في التوظيف مقارنة بالعام السابق، باستثناء من هم في الثلاثينيات من العمر، حيث فقدوا 12 ألف وظيفة.وعزا مسؤول كبير في هيئة الإحصاءات هذا النمو جزئيا إلى التأثير الأساسي الناجم عن الانخفاض الكبير في سبتمبر من العام الماضي وسط الموجة الثانية من وباء كورونا، لكنه أشار أيضا إلى تخفيف التباعد الاجتماعي ودفع الإعانات الحكومية والتطعيم باعتبارها عوامل إيجابية ساعدت على خلق فرص العمل.وقد ارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 61,3%، وانخفض معدل البطالة بمقدار0,9% على أساس سنوي، ليصل إلى 2,7%، وهو أقل مستوى لشهر سبتمبر منذ عام 2013.