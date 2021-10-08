الحكومة الكورية تدرس تطبيق نظام تصريح اللقاح للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية

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قال رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" إن الحكومة الكورية تدرس تطبيق نظام "تصريح لقاح" للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، ضمن استعداد البلاد للاعتماد على نظام "التعايش مع كورونا".جاء تصريح "كيم" خلال أول اجتماع للجنة دعم العودة إلى الحياة الطبيعية عقد اليوم الأربعاء، حيث أشار إلى احتمال أن تخفف الحكومة الإجراءات الاحترازية، لكنه شدد على أن ذلك لا يعنى أن الحكومة سوف تتخلى عن حذرها من وباء كورونا.وقال إن الحكومة سوف تتعامل مع فيروس كورونا على اعتبار أنه مرض معدي يمكن السيطرة عليه مثل الإنفلونزا الموسمية.وأضاف "كيم" أن الحكومة لا تدعو أفراد الشعب إلى خلع كماماتهم على الفور، مؤكدا على ضرورة الاستعداد لأسوأ وضع ممكن.وقال إن تطبيق نظام "تصريح اللقاح" الذي سيسمح لأفراد الشعب المطعمين بشكل كامل باستخدام المرافق العامة، يجب أن يؤخد في الاعتبار تماشيا مع زيادة عدد متلقى اللقاحات، وبالتزامن مع تعزيز نظام الاستجابة الصحية للاستعدادا للحالات غير المتوقعة.