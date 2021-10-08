سيول تقول إن أي قمة بين الكوريتين يجب أن تحقق نتائج ملموسة

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قال مسؤول حكومي كوري جنوبي رفيع المستوى أمس الثلاثاء إن المناقشات بشأن تنظيم قمة بين الكوريتين يمكن إجراؤها عندما يكون هناك احتمال بأن تسفر مثل تلك القمة عن إحراز نتائج ملموسة.وجاء هذا التصريح ردا على سؤال طرحه صحفيون في واشنطن حول إمكانية عقد قمة بين الكوريتين، حيث أضاف المسؤول أنه من السابق لأوانه توقع عقد تلك القمة.وقال إن كوريا الجنوبية ليست لديها نية في الوقت الحالي لعقد محادثات قمة مع كوريا الشمالية لمجرد عقد قمة، مشيرا إلى أن المناقشات حول القمة يمكن إجراؤها إذا كان هناك احتمال بأن تحقق نتائج مثمرة.وفيما يخص افتراح الرئيس الكوري "مون جيه إين" إعلان نهاية رسمية للحرب الأهلية الكورية، قال المسؤول إن ذلك الإعلان يمثل الخطوة الأولى نحو نزع السلاح النووي، مشددا على ضورة مناقشته بالتزامن مع تنفيذ عمليات نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن كوريا الجنوبية قدمت شرحا للجانب الأمريكي حول اقتراح إعلان نهاية للحرب الكورية، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة أصبحت تفهم أكثر موقف سيول.