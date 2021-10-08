سيول وواشنطن تدعوان بيونغ يانغ إلى الجلوس على طاولة المفاوضات

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أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مجددا موقفهما الداعي إلى جلوس كوريا الشمالية على طاولة المفاوضات.جاء ذلك في اجتماع عقد أمس الثلاثاء في واشنطن بين مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" ونظيره الكوري الجنوبي "صوه هون".وقال مكتب الأمن القومي الكوري التابع لمكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن الجانب الأمريكي أعاد التأكيد على صدق موقفه بأن الولايات المتحدة ليست لديها سياسات عدائية ضد كوريا الشمالية.يشار إلى أن كوريا الشمالية ترفض إجراء حوار مع الولايات المتحدة بدعوى أن الولايات المتحدة تواصل انتهاج سياسات عدائية ضدها.وقال مدير مكتب الأمن القومي الكوري "صوه هون" في تصريح أدلى به للصحفيين إنه تأكد من موقف الولايات المتحدة بشأن تعاونها وتدخلها في الحوار بين الكوريتين.الجدير بالذكر أن تأكيد الولايات المتحدة على أهمية الحوار بين الكوريتين جاء رغم عدم وجود أي تحركات مميزة للحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ انطلاق إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن".وقدم مستشار الأمن القومي الأمريكي "سوليفان" شرحا لنظيره الكوري "صوه" حول نتائج الاجتماع الذي عقد مؤخرا بينه وبين "يانغ جيه تشي" عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.وبحث الجانبان الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين بشأن الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية.