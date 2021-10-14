الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول متلقي الجرعات المعززة من لقاحات كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن قائمة بالأشخاص الإضافيين المؤهلين لتلقي الجرعات المعززة من لقاحات كورونا قبل انتهاء الستة أشهر الموصى بها بعد التطعيم الكامل.وخلال إحاطة قدمها أمس الأربعاء، قال فريق العمل الحكومي المسؤول عن اللقاحات إن أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يمكنهم الحصول على جرعات معززة بعد شهرين من آخر جرعة حصلوا عليها. وقد أضافت السلطات أيضا إلى قائمة الأشخاص الذين يمكنهم تلقي جرعات تعزيزية في وقت مبكر أولئك الذين لا يستطيعون تلقي اللقاحات الثالثة بعد التطعيم الكامل بستة أشهر بسبب السفر إلى الخارج أو العلاج في المستشفى، وفي الحالات التي يكون فيها خطر الإصابة بالعدوى الجماعية مرتفعا في المرافق المعرضة للخطر. ويمكن لهؤلاء تلقي الجرعات الإضافية بدءا من حوالي أربعة أسابيع قبل الوقت الموصى به.وسيكون الأشخاص الذين تلقوا لقاح "يانسن" المكون من جرعة واحدة مؤهلين أيضا للحصول على جرعة التعزيز بعد ستة إلى ثمانية أشهر من التطعيم الأول، حيث يحصلون على أحد لقاحاتالحمض النووي الريبي، مثل لقاح "فايزر" أو "موديرنا". وقال أحد المسؤولين الصحيين إن نوع اللقاح سيتم تحديده بناء على الحالات في خارج البلاد والمداولات في كوريا الجنوبية. وأشار إلى أن بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أن جرعة لقاح "يانسن" تعد فعالة أيضا كجرعة معززة.ومن المقرر الإعلان عن الخطة المفصلة للجرعات المعززة لعامة الناس قبل شهر ديسمبر.