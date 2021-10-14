تقرير يقول إن الرئيس الكوري ورئيس وزراء اليابان سيعقدان محادثات هاتفية

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قالت وسائل إعلام يابانية إن الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" سيعقدان أول محادثات هاتفية بينهما اليوم الخميس.ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الخميس عن عدة مسؤولين في الحكومة اليابانية قولهم إن الترتيبات جارية لإجراء محادثات هاتفية في وقت مبكر من اليوم.وفي حالة إجراء المكالمة ستكون هي الأولى بين الجانبين منذ تولي "كيشيدا" منصبه يوم الاثنين الماضي.ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان فيها الآراء حول مجموعة واسعة من القضايا العالقة بين البلدين، مثل تعويض ضحايا العمل القسري والاسترقاق الجنسي في زمن الحرب.وكان الاتصال السابق بين بين قائدي البلدين في يونيو الماضي في بريطانيا، عندما التقى "مون" مع رئيس الوزراء الياباني آنذاك "يوشيهيدي سوغا" في لقاء قصير على هامش قمة مجموعة السبع.