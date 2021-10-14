المحكمة تراجع أمر القبض على شخصية رئيسية في فضيحة تطوير الأراضي

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ستقرر محكمة منطقة سيول المركزية اليوم الخميس ما إذا كانت ستصدر أمرا باعتقال أكبر مساهم في شركة "هوا تشون ديه وو" لإدارة الأصول، التي ثارت حولها فضيحة تطوير الأراضي.وستعقد المحكمة جلسة في الساعة 10:30 من صباح اليوم الخميس لمراجعة طلب النيابة بإصدار أمر بالقبض على "كيم مان بيه" بتهمة الرشوة والاختلاس وخيانة الأمانة.وقد تقدمت النيابة بطلب لاحتجاز "كيم" يوم الثلاثاء، بعد استجوابه لمدة 14 ساعة كمشتبه به في اليوم السابق.ويُتهم "كيم" بتقديم 500 مليون وون كمكافأة إلى "يو دونغ كيو"، المدير السابق لإدارة التخطيط في شركة "صونغ نام" للتطوير العقاري، مقابل الحصول على امتيازات في مشروعات التطوير في المدينة.كما تشتبه النيابة في أن تعويضات نهاية الخدمة الضخمة على خلاف المعتاد والتي مُنحت إلى ابن أحد النواب كانت رشوة في مقابل بعض الخدمات.ويُزعم أيضا أن "كيم" تواطأ مع "يو" في مشروع تديره المدينة، مما أدى إلى إلحاق خسائر بشركة شركة "صونغ نام" للتطوير العقاري في هذه العملية.ويُتهم أيضا باختلاس 5.5 مليارات وون من شركته لاستخدامها في الرشاوى.وقد نفى "كيم" معظم التهم الموجهة إليه، ومن المرجح أن يتم البت في أمر احتجازه اليوم الخميس.