المبعوث النووي الكوري الجنوبي والروسي يناقشان قضايا كوريا الشمالية

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من المقرر أن يعقد المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية وروسيا محادثات اليوم الخميس في موسكو لمناقشة سبل استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، سيعقد الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "نوه كيو دوك" محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورغولوف" بعد تناول الغداء.وقالت الوزارة إن الجانبين سيجريان مناقشات متعمقة حول التعاون في جهود إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أن يقوم الجانبان بتقييم عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية، واقتراح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.ويأتي الاجتماع بعد حوالي 50 يوما من لقاء المسؤولين في سيول.كما يسعى "نوه" إلى إجراء محادثات مع الخبراء الروس بشأن الأسلحة النووية لكوريا الشمالية خلال زيارته.