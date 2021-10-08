الحكومة الكورية تنوي تطبيق سياسة مالية توسيعية في العام القادم أيضا

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صرح نائب رئيس الوزراء وزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" في مقابلة مع مديرة صندوق النقد الدولي بأن الحكومة الكورية تسعى حاليا لوضع سياسية مالية توسعية في العام القادم أيضا.جاء ذلك خلال زيارة الوزير الكوري للعاصمة الأمريكية "واشنطن" لحضور اجتماعات وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أول من أمس الثلاثاء، حيث التقى مع مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا غورغييفا".وخلال اللقاء، أعرب "هونغ" عن سعادته بحفاظ الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري كما هي، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو الاقتصادي عالميا.وأوضح أن الحكومة الكورية تستعد الآن للعودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل من خلال رفع نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا بينما ستقوم بتطبيع سياستها النقدية ببطء، رغم أنها تعمل حاليا على وضع سياسة مالية توسيعية للعام القادم أيضا.من جانبها، قالت "غورغييفا" إن هناك قلقا من زيادة حالة عدم اليقين وطول أمد الفجوة في النمو بين دول العالم، على الرغم من استمرار التعافي الاقتصادي العالمي هذا العام، وأكدت على ضرورة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وممارسة سياسات تتسم بالدقة.