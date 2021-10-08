أول موجة برد تضرب كوريا نهاية هذا الأسبوع

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية في نهاية هذا الأسبوع أول موجة برد خلال فصل الخريف الحالي.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس إنه من المتوقع أن تشهد مختلف أنحاء البلاد، باستثناء منطقة العاصمة الكبرى، سقوط أمطار صباح بعد غد الجمعة، ثم هبوب رياح قوية في المساء، وبعدها ستشهد مختلف أنحاء البلاد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة يوم السبت.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة صباح يوم الجمعة بين 13 و18 درجة مئوية، بينما ستتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار بين 15 و20 درجة مئوية.وفي صباح يوم السبت ستبلغ درجات الحرارة الصغرى ما بين درجة واحدة و8 درجات مئوية، وفي النهار ما بين 11 و21 درجة مئوية.وأوضح التقرير أنه قد يتم إصدار إنذار خاص بموجة البرد في المناطق الوسطى صباح يوم السبت، وفي تلك الحالة سيكون الأول من نوعه في هذا الخريف.