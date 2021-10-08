السلطات الكورية تعلن غدا عن مستوى جديد من التباعد الاجتماعي

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صرحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا قد بلغ 1940 حالة طوال يوم أمس، حيث ظل الرقم اليومي في مستوى يزيد عن ألف لليوم رقم 100 على التوالي، منذ يوم السابع من شهر يوليو الماضي.وقد تم تسجيل 13 حالة جديدة في منشأة رياضية داخلية في منطقة "كانغ نام" في العاصمة سيول، بينما تم تسجيل 11 حالة جديدة في منشأة لرعاية كبار السن في منطقة "يونغ دُنغ بو".ومن ناحية أخرى ستعلن الحكومة الكورية غدا الجمعة عن تحديثها لنظام التباعد الاجتماعي قبل التحول إلى الحياة اليومية تدريجيا.وفي اجتماع عقدته أمس لجنة الحجر الصحي بحضور عدد من الخبراء، تمت مناقشة مختلف الموضوعات ذات الصلة وفي مقدمتها توسيع المزايا المتاحة لمتممي التطعيم من أجل زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالمشاركة في التجمعات الخاصة.ولم يتم بعد تحديد موعد إنهاء فترة التباعد الاجتماعي، حيث تنوي الحكومة اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن من خلال عقد اجتماع لمركز التعامل مع الطوارئ غدا الجمعة.وكانت السلطات الصحية قد أشارت إلى أن الوضع الحالي في البلاد لا يدل على تجاوز قمة الموجة الرابعة من وباء كورونا، وهو ما يعني وجود إمكانية لاتساع نطاق العدوى إذا اصبح الجو باردا.وقالت إنها ستحاول السيطرة على انتشار العدوى بكل الطرق الممكنة إلى أن يبدأ التحول إلى نظام تطبيع الحياة اليومية كما ستناقش نطاق أنشطة المطعَّمين باستمرار.وقد بلغت نسبة متممي التطعيم 61.6% حتى الآن في كوريا، وتوقعت السلطات الصحية أن تبلغ نسبتهم 70% في غضون عشرة أيام.