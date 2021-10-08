أول إبحار تجريبي في مصب نهر هان حسب اتفاق الكوريتين على استخدامه المشترك

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أقيمت فعالية خاصة لإبحار سفينة مدنية كورية جنوبية بالقرب من مصب نهر هان، بناء على الاتفاق بين الكوريتين بشأن استخدامه المشترك.وتم تنظيم هذه الفعالية صباح أمس الأربعاء بعنوان: "الإبحار في مجرى يوم ها المائي لفتح مجرى للسلام لعام 2021" حيث أبحرت سفينة مدنية لمسافة 3 كيلومترات من شمال جسر "كانغ هوا" وحتى مدخل منطقة المياه المحايدة عند مصب نهر هان، وذلك لأول مرة منذ الحرب الأهلية الكورية.وقد غادرت السفينة التي تزن 40 طنا ميناء "ديه ميونغ" في مدينة "كيم بو"، وأبحرت لمدة 3 ساعات لمسافة بلغت إجماليا 32 كيلومترا ذهابا وإيابا، مرورا بمجرى "يوم ها".وتعد هذه أول مرة تتجاوز فيها سفينة مدنية تلك المنطقة.وبهذه المناسبة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" أمس إن مصب نهر هان يمثل مساحة للإمكانيات المفتوحة التي تحث على التوصل لمقاربة جديدة وابتكارية في مجال التعاون بين الكوريتين.ودعا الوزير "لي" الجانب الكوري الشمالي للمشاركة في الحوار، معربا عن أمله في مناقشة التعاون في مصب نهر هان بواسطة خطوط الاتصالات بين الكوريتين والتي أعادت بيونغ يانغ تشغيلها مؤخرا.