مجلس الأمن القومي الكوري يؤكد على أهمية استقرار شبه الجزيرة الكورية

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عقد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعا لمجلس الأمن القومي أمس الخميس، بحث فيه الوضع الحالي للأمن الإقليمي والأمن في شبه الجزيرة الكورية.وشدد المسؤولون المشاركون في الاجتماع على أهمية الإدارة المستقرة لشؤون شبه الجزيرة الكورية في ظل غياب التوتر العسكري، واتفقوا على مواصلة البحث عن سبل لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية بعد إعادة تشغيل خطوط الاتصال بين الكوريتين، وكذلك تكثيف التعاون مع الدول المعنية على أساس المشاورات الأخيرة التي أجريت على مختلف المستويات.وناقش المشاركون أيضا تعزيز تعديلات السياسات على مستوى الحكومة فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية التكنولوجية.وترأس الاجتماع رئيس الديوان الرئاسي "يو يونغ مين" نيابة عن مستشار الأمن القومي "صوه هون"، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي "جيك سوليفان".