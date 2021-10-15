عمال التوصيل النقابيون في شركة سي جيه للوجستيات ينظمون إضرابا جزئيا

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قرر حوالي 1700 من عمال التوصيل في شركة "سي جيه" للوجستيات تنظيم إضراب جزئي إلى أجل غير مسمى، احتجاجا على عدم التزام الشركة بالإجراءات المتفق عليها لتحسين ظروف العمل.وقالت النقابة العمالية التي تمثل عمال التوصيل في جميع أنحاء البلاد في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن الإضراب الجزئي سيبدأ اليوم الجمعة، وسيتضمن أيضا مقاطعة توصيل الأطعمة الطازجة، كما تخطط النقابة للإضراب لمدة يوم واحد يوم الأربعاء القادم كتحذير.وتطالب النقابة الشركة بالالتزام بالاتفاق الخاص بمنع حالات الوفاة بسبب إرهاق العمل، واستخدام جميع الزيادات في رسوم التوصيل لتحسين ظروف العمل، كما تطالب النقابة الشركة بالاعتراف بها والدخول في مفاوضات جماعية.وتخطط الشركة للاستعانة بعمال بدلاء ليحلوا محل العمال المضربين، حيث لا تعتقد الشركة العملاقة في مجال اللوجستيات أن الإضراب سيسبب اضطرابات كبيرة، لأن توصيل الأطعمة الطازجة لا يشكل سوى جزء صغير من جميع الطرود، كما أن أعضاء النقابة يشكلون حوالي 7% فقط من جميع عمال التوصيل لديها.