واشنطن تقدم مقترحات محددة لبيونغ يانغ وتنتظر الرد

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قدمت "مقترحات محددة" لكوريا الشمالية وتنتظر الرد عليها.وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" بهذه التصريحات أمس الخميس في مؤتمر صحفي، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد اقترحت على كوريا الشمالية مناقشة تخفيف العقوبات في المفاوضات، حيث رفض المتحدث الإجابة عن هذا السؤال مباشرة، لكنه شدد على أن "الدبلوماسية هي أكثر الوسائل فعالية" لتحقيق هدف الولايات المتحدة من سياساتها تجاه كوريا الشمالية.وأضاف "برايس" أن واشنطن مستعدة للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة، كما قدمت "مقترحات محددة" لكوريا الشمالية وتنتظر الرد منها.وقال أيضا إن الولايات المتحدة لا تقف في طريق مسدود، مؤكدا أنها تشارك في جهود دبلوماسية مختلفة مع حلفائها مثل كوريا الجنوبية واليابان.وفيما يتعلق ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، قال "برايس" إن هذه البرامج تشكل تهديدات للأمن الجماعي الذي تناقشه الولايات المتحدة مع الشركاء والحلفاء حول العالم.