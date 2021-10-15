المحكمة ترفض اعتقال الشخصية الرئيسية في فضيحة تطوير الأراضي

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رفضت محكمة محلية إصدار أمر باعتقال المشتبه به الرئيسي المتورط في مزاعم الفساد المثارة حول مشروع تطوير الأراضي في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي".ورفضت محكمة منطقة سيول المركزية طلب النيابة بإصدار أمر بالقبض على "كيم مان بيه"، وهو أكبر مساهم في شركة "هوا تشون ديه وو" لإدارة الأصول، قائلة إنه من الصعب رؤية الحاجة إلى اعتقاله مقارنة بالحاجة إلى ضمان حقه في الدفاع عن نفسه.وعقدت المحكمة جلسة استماع بشأن اعتقال "كيم" في الساعة 10:30 من صباح أمس الخميس، واستغرقت ساعتين ونصف الساعة.وقد تقدمت النيابة بطلب لاحتجاز "كيم" يوم الثلاثاء بتهمة الرشوة والاختلاس وخيانة الأمانة، بعد استجوابه لنحو 14 ساعة كمشتبه به يوم الأربعاء.ويُتهم "كيم" بتقديم 500 مليون وون كمكافأة إلى "يو دونغ كيو"، المدير السابق لإدارة التخطيط في شركة "صونغ نام" للتطوير العقاري، مقابل الحصول على امتيازات في مشروعات التطوير في المدينة.كما تشتبه النيابة في أن تعويضات نهاية الخدمة الضخمة على خلاف المعتاد والتي مُنحت إلى ابن أحد النواب كانت رشوة في مقابل بعض الخدمات.ويُتهم أيضا باختلاس 5.5 مليارات وون من شركته لاستخدامها في الرشاوى.