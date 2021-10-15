تراجع إصابات كورونا في كوريا إلى 1684 حالة

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى نطاق 1600 أمس الخميس.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل ألف و684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس، مما رفع عدد الحالات المتراكمة إلى 339 ألفا و361 حالة. وانخفضت الحصيلة اليومية بأكثر من 250 عن اليوم السابق، لتظل في مستوى يقل عن 2000 لليوم السابع على التوالي.ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك ألف و670 إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 14 حالة لدى الوافدين من الخارج.وشكلت منطقة العاصمة 82% من الحالات المحلية، حيث تم تسجيل 680 حالة في سيول، و606 في مقاطعة "كيونغ كي"، و95 في إنتشون.وتم الإبلاغ عن ثماني حالات وفاة، مما رفع عدد الوفيات إلى ألفين و626، وبلغ معدل الوفيات 0.77%.وظل عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة دون تغيير عند 371 مريضا.