ديزني بلس تستثمر في المحتويات الكورية

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ستبدأ شركة ديزني بلس لإنتاج الرسوم المتحركة التابعة لشركة ديزني، أعمالها في كوريا الجنوبية يوم 12 من شهر نوفمبر القادم.وأقامت شركة "والت ديزني كوريا" فعالية خاصة ليوم الإعلام عبر الإنترنت اليوم، حيث قدمت محتويات جديدة في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك محتويات تم إنتاجها في كوريا الجنوبية.يذكر أن ديزني بلس لديها حوالي 116 مليون مشاهد في 61 دولة منذ انطلاقها في عام 2019، وتقدم مختلف المحتويات من الأفلام والبرامج التلفزيونية إلى جانب علاماتها الخاصة، بما في ذلك "ديزني" و"مارفل" و"بيكسا" و"حرب النجوم" و"ناشونال جيوغرافيك".وقالت ديزني بلس إن أغلبية المحتويات الجديدة التي يتم تقديمها في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ عبارة عن محتويات تم إنتاجها في كوريا الجنوبية، موضحة أنها تنوي زيادة استثمارتها في المحتويات الكورية من خلال التعاون مع شركات الإنتاج.