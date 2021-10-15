الحكومة الكورية تدرس استئناف استخدام الكوبونات الاستهلاكية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية دراسة استئناف استخدام كوبونات الاستهلاك التي كان قد تم إيقافها مؤقتا، وذلك مع تحول نظام الحجر الصحي إلى التعايش مع وباء كورونا.وعقد "لي اوك وان" النائب الأول لوزير المالية والاستراتيجية، الاجتماع الـ35 لمتابعة السياسات اليوم في مقر الحكومة في سيول، حيث قال إن الحكومة ستدرس خطة استئناف السياسات التي تم التوقف عنها مؤقتا، بما في ذلك كوبونات الاستهلاك، بعد التشاور مع السلطات الصحية حتى يؤدي نظام التعايش مع كورونا إلى حدوث بعض التعافي في الاقتصاد المتعلق بمعيشة الشعب والقطاعات الضعيفة.وقد سبق للحكومة الكورية أن كشفت عن الخطة لتقديم الكوبونات الخاصة لزيارة المطاعم ودور السينما والمعارض والعروض الفنية والمباريات الرياضية في حالة وصول نسبة التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاحات إلى 50%، وتقديم الكوبونات الخاصة للإقامة والسياحة والسكك الحديدية والحافلات في حالة وصول النسبة إلى 70%.وقال نائب الوزير إنه من المتوقع تحقيق الهدف المتمثل في إتمام 70% من تطعيم جميع المواطنين في غضون شهر أكتوبر الجاري، في ظل زيادة سرعة عملية التطعيم.وأوضح أن لجنة دعم استعادة الحياة الطبيعية قد انطلقت، وهي تعد حاليا خريطة طريق للتعايش مع كورونا.