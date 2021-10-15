مباحثات بين سيول وواشنطن وطوكيو حول قضايا كوريا الشمالية

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من المقرر أن يلتقى كبار المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الأسبوع القادم في العاصمة الأمريكية واشنطن من أجل مناقشة سبل استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.وصرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم بأن كبير المفاوضين الكوري الجنوبي "نوه كيو دوك" سيقوم بزيارة إلى واشنطن بدءا من يوم 16 وحتى يوم 19 من هذا الشهر من أجل مناقشة القضية النووية وغيرها من القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.وسوف تأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة "نوه" للعاصمة الروسية موسكو، التي عقد خلالها مباحثات مع نظيره الروسي أمس، وبعد انتهاء جدول أعماله هناك سيغادر متوجها إلى الولايات المتحدة.ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الكوري الجنوبي خلال زيارته القادمة بنظيريه الأمريكي "صونغ كيم" والياباني "هوناكوشي داكيهيرو" من أجل عقد مباحثات ثنائية وثلاثية، ستتناول القضية النووية الكورية الشمالية، يومي الاثنين والثلاثاء القادميْن.وسوف يتم خلال المباحثات أيضا تقييم التحركات الكورية الشمالية الأخيرة، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية صواريخ وإقامة معرض للدفاع، إلى جانب تبادل الآراء جول اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" للإعلان عن نهاية الحرب، الذي طرحه في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.وأعربت الخارجية الكورية عن تطلعها إلى إجراء مناقشات معمقة حول سبل التعاون بين الدول الثلاث خلال زيارة كبير المفاوضين النوويين للولايات المتحدة، من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإرساء السلام الدائم فيها.