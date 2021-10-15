الرئيس الكوري يتبادل رسائل مع قادة دول بحر البطيق

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صرح المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم بأن الرئيس "مون جيه إين" تبادل رسائل تهنئة مع قادة الدول الثلاث المطلة على بحر البلطيق، وهي: ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين كوريا.وقال "مون" في رسائله إن كوريا والدول الثلاث ظلت تطور علاقات تعاون وثيق في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منذ إقامة العلاقات في عام 1991.وأعرب عن تطلعه لتوطيد الصداقة معها من خلال تنظيم مختلف التبادلات الثقافية احتفالا بهذه المناسبة.وردا على ذلك، أعرب الرئيس الليتواني "غيتاناس ناوسيدا" عن أمله في تعزيز التعاون في الصناعات المتقدمة والتنقية المالية وغيرها، مشيرا إلى أن افتتاح السفارة الليتوانية في كوريا هذا العام سيساعد على تعميق العلاقات أكثر بين البلدين.ومن جانبها أعربت رئيسة إستونيا "كيرستي كاليورايد" عن الأمل في توسيع التعاون مع كوريا في مختلف المجالات بما في ذلك التحول الرقمي والصناعات الدفاعية.أما رئيس لاتفيا "إيغيلس ليفيتس" فقد قال إن التعاون بين البلدين ظل يتعزز في مختلف المجالات بما في ذلك التبادلات البشرية والاقتصاد والثقافة منذ إقامة العلاقات بينهما، معربا عن أمله في استمرار تقدم العلاقات الثنائية.