سيول تعرب عن قلقها لواشنطن بشأن مسألة أشباه الموصلات

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التقى نائب رئيس الوزراء وزير المالية والاستراتيجية الكوري "هونغ نام كي" بوزيرة المالية الأمريكية "جانيت يلين" حيث نقل إليها قلق الشركات الكورية من مطالبة الحكومة الأمريكية بتقديم معلومات عن صناعة أشباه الموصلات.وخلال اللقاء الذي تم بالأمس في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، ناقش الطرفان بعض القضايا الرئيسية الراهنة بما فيها مشكلة الاضطرابات في سلاسل الإمدادات الدولية.وجاء هذا اللقاء لأول مرة منذ 3 أشهر، بعد إجراء مباحثات ثنائية في شهر يوليو الماضي.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية كانت قد نظمت اجتماعا عبر الفيديو الشهر الماضي مع عدد من الشركات الدولية المنتجة لأشباه الموصلات، بما في ذلك شركة سام سونغ للإلكترونيات، حيث طلبت منها تقديم معلومات عن سلاسل الإمدادات الخاصة بها، بما في ذلك حجم المخزون وكمية الطلبات ومبيعات أشباه الموصلات، وهو ما أدى إلى شعور الشركات المعنية بالقلق من تسرب معلوماتها الداخلية.واقترح نائب رئيس الوزراء الكوري على الجانب الأمريكي التعاون الوثيق من خلال قناة التعاون الخاصة بسلاسل الإمدادات الدولية التي تم إنشاؤها في مباحثات القمة الكورية الأمريكية الماضية.