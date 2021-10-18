سيول تشهد أبرد صباح في منتصف أكتوبر منذ 67 عاما

Photo : YONHAP News

اجتاحت موجة برد مبكرة كوريا الجنوبية أمس الأحد، وسجلت مدينة سيول أقل درجات حرارة صباحية في منتصف أكتوبر منذ 67 عاما.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الأحد أن أقل مستوى لدرجات الحرارة في الصباح في مدينة سيول بلغ 1,3 درجة مئوية، وهو المستوى الأقل منذ 13 أكتوبر 1954، عندما بلغت درجة الحرارة 1,2 درجة.وشهدت سيول أيضا أول جليد في هذا العام أمس الأحد، أي قبل أسبوع من العام الماضي، وقبل 17 يوما قبل السنوات السابقة. وشهدت العديد من المناطق الأخرى درجات حرارة دون الصفر المئوي صباح الأحد، حيث انخفضت إلى تسع وثلاث وثلاث سالب 9,3 درجة في جبل "سوراك" على الساحل الشرقي.ومن المتوقع أن يستمر الطقس البارد حتى صباح اليوم الاثنين.