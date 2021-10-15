اعتقال شخصية رئيسية في فضيحة تطوير الأراضي لدى وصوله من الولايات المتحدة

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تم إلقاء القبض على الشخصية الرئيسية في فضيحة تطوير الأراضي لدى عودته إلى منزله من الولايات المتحدة صباح اليوم الاثنين.ووصل المحامي "نام أوك"، الذي كان قد غادر إلى الولايات المتحدة في منتصف سبتمبر قبل بدء التحقيق في فضيحة تطوير الأراضي، إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة 5 من صباح اليوم الاثنين، حيث تم إلقاء القبض عليه لدى وصوله، ونقله إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية.ويعتبر "نام"أحد أربع شخصيات رئيسية متورطة في قضية مشروع البناء الضخم في منطقة "صونغ نام"، بمن في ذلك "كيم مان بيه" أكبر مساهم في شركة "هوا تشون ديه يو"، و"يو دونغ كيو" الرئيس السابق بالإنابة لشركة "صونغ نام للتطوير" التي تمتلك أكبر حصة في المشروع.ويُتهم المحامي "نام" بلعب دور رئيسي في القضية، والحصول على حوالي 100,7 مليار وون من خلال شركته، باستثمار صغير يبلغ 87,21 مليون وون، وتخطط النيابة لاستصدار مذكرة توقيف بعد استجوابه.وفي مقابلة إعلامية أخيرة، نفى "نام" تورطه في ارتكاب أي مخالفات، وألقى باللوم على كل من "كيم" و"يو".