كوريا تبقى في المستوى الحالي من التباعد الاجتماعي حتى 31 أكتوبر

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ستظل كوريا الجنوبية في المستوى الراهن من التباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين آخرين حتى نهاية هذا الشهر، اعتبارا من اليوم الاثنين، مع تطبيق بعض التعديلات.وسوف تكون هذه الفترة هي الأخيرة قبل أن تبدأ كوريا في التحول تدريجيا إلى ما يسمى بمرحلة "التعايش مع كورونا". ووفقا لمصادر حكومية، ستظل سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي المحيطة بها تحت المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي في البلاد، بينما ستبقى المناطق خارج منطقة العاصمة الكبرى تحت المستوى الثالث، حتى يوم 31 أكتوبر. وبدءا من اليوم الاثنين، سيمكن لما يصل إلى ثمانية أشخاص التجمع في مناطق المستوى الرابع، بشرط أن يكون من بينهم أربعة أشخاص تم تطعيمهم بالكامل، بغض النظر عما إذا كان ذلك قبل أو بعد الساعة 6 مساء. وبموجب إرشادات المستوى الثالث، يمكن لما يصل إلى عشرة أشخاص، بمن في ذلك ستة أشخاص تم تطعيمهم بالكامل، التجمع في لقاءات خاصة. وفي المناطق الواقعة تحت المستوى الثالث، تم تمديد وقت إغلاق المطاعم والمقاهي لمدة ساعتين حتى منتصف الليل. وسوف تسمح الحكومة أيضا بتشغيل غرف الدراسة والمقاهي الدراسية وقاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما حتى منتصف الليل في المناطق الواقعة تحت المستوى الرابع. وتحت المستويين الثالث والرابع، يمكن لما يصل إلى 250 شخصا التجمع في حفلات الزفاف بغض النظر عما إذا كان يتم تقديم طعام خلال تلك الحفلات أم لا.