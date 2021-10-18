الحكومة الكورية تعرب عن خيبة أملها لتقديم كيشيدا قرابين لضريح ياسوكوني

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أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن خيبة أملها العميقة إزاء االقرابين التي قدمها كبار المسؤولين والساسة اليابانيين وزياراتهم، لضريح ياسوكوني المثير للجدل.فقد أرسل رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" شجرة "ماساكاكي" إلى الضريح أمس الأحد للاحتفال بعيد الخريف الذي يستمر يومين. وبالإضافة إلى ذلك، قام رئيس الوزراء السابق "يوشيهيدي سوغا" في وقت سابق من اليوم نفسه بزيارة للضريح الذي يكرم قتلى الحرب اليابانيين، بمن في ذلك 14 من المصنفين كمجرمي حرب من الدرجة الأولى.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدرته أمس الأحد إن الحكومة الكورية تعرب عن خيبة أملها وأسفها العميقين لاستمرار القادة اليابانيين في تقديم هدايا وقرابين أو القيام بزيارات للضريح الذي يجمل حرب العدوان اليابانية في الماضي ويكرم مجرمي الحرب.وحثت الوزارة القادة اليابانيين على مواجهة التاريخ بصراحة وإظهار أسفهم الحقيقي على أعمال اليابان في الماضي.