سون هنغ مين يسجل هدفه الرابع في هذا الموسم

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سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هنغ مين" لاعب نادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنغليزي الممتاز هدفه الرابع هذا الموسم.وسجل سون هدفا في الشوط الأول في مباراة فريقه ضد فريق "نيوكاسل يونايتد"، التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" في نيوكاسل في إنغلترا أمس الأحد، مما ساهم في فوز فريقه 3-2. وبفوزه الثاني على التوالي، صعد توتنهام إلى المركز الخامس في الدوري.وقد صنع الهدف الرابع لـ"سون" هذا الموسم اللاعب "هاري كين"، وكان هذا الهدف هو الخامس والثلاثين للثنائي في الدوري الإنغليزي الممتاز، بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي المسجل في الدوري الإنغليزي الممتاز، والذي بلغ 36 هدفا، والذي حققه الثنائي "ديدييه دروغبا" و"فرانك لامبارد" في نادي "تشيلسي".