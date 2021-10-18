انخفاض إصابات كورونا في كوريا لأقل مستوى منذ يوليو

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى نطاق ألف أمس الأحد، حيث سجل أقل رقم منذ بدء الموجة الرابعة للوباء في أوائل يوليو الماضي.ووفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، تم اكتشاف 1050 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الأحد، مما رفع عدد الحالات المتراكمة إلى 343 ألفا و445 حالة.وقد انخفضت الحصيلة اليومية بمقدار 370 عن اليوم السابق، وظلت في مستوى أقل من 2000 لليوم العاشر على التوالي. وظل الرقم اليومي في مستوى يزيد عن ألف منذ يوم 7 يوليو، عندما بلغ 1211.ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك 1030 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 20 حالة بين القادمين من الخارج.وشكلت منطقة العاصمة 77,1% من إجمالي عدد الإصابات المحلية، حيث أبلغت عن 794 حالة، بينما تم اكتشاف 236 حالة في المناطق خارج العاصمة.وتم الإبلاغ عن ثماني حالات وفاة إضافية، مما رفع عدد الوفيات إلى 2668، وبلغ معدل الوفيات 0,78%.وانخفض عدد المرضى الكصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار ثلاثة مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 345.