سيول تقرر قريبا بشأن انضمامها لاتفاقية المشاركة عبر المحيط الهادئ

Photo : YONHAP News

قال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية إن الحكومة الكورية ستتخذ قرارا في أواخر شهر أكتوبر الجاري بشأن الانضمام إلى عضوية اتفاقية المشاركة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "هونغ" خلال لقائه مع الصحفيين يوم الخميس الماضي في واشنطن على هامش حضوره اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.وأضاف أن اتخاذ القرار بشأن الانضمام إلى الاتفاقية يحتاج إلى التنسيق بين الوزارات المعنية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، ووزارة الزراعة، ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي.وأكد الوزير "هونغ" على ضرورة اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن حتى أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.وقد تم تأسيس هذه الاتفاقية في شهر ديسمبر من عام 2018 بمشاركة 11 دولة، منها أستراليا واليابان والمكسيك، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية المشاركة العابرة للمحيط الهادئ في عام 2017.وتقدمت كل من الصين وتايوان بطلب للانضمام إلى عضوية الاتفاقية في شهر سبتمبر الماضي.