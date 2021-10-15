الحاكم لي جيه ميونغ يحضر التفتيش البرلماني على مقاطعة كيونغ كي

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حضر حاكم مقاطعة كيونغ كي "لي جيه ميونغ"، المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم، جلسة التفتيش البرلماني على المقاطعة التي نظمتها اللجنة البرلمانية للإدارة العامة والأمن في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين في مقر إدارة المقاطعة.ومع انطلاق الجلسة، بدأ حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي يركز ادعاءه على أن "لي جيه ميونغ" هو محور المزاعم ذات الصلة بفضيحة تطوير منطقة "ديه جانغ" في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة كيونغ كي، حيث كان يشغل منصب رئيس بلدية المدينة عندما جرى تنفيذ ذلك المشروع.كما ادعى الحزب المعارض أن تبرئة قاضي المحكمة العليا السابق "كوان سون إيل" الذي عمل مستشارا قانونيا لشركة "هوا تشون ديه يو" المنفذة لمشروع "ديه جانغ"، في قضية "لي جيه ميونغ" بانتهاك قانون الانتخابات، قد جاءت في إطار مداولة قضائية بينهما.ورفع الحزب المعارض شكوكا أيضا في أن شركة قد دفعت مقابل تعيين محامٍ لـ"لي" عند المحاكمة بشأن انتهاكه قانون الانتخابات.ومن جانبه، قال "لي جيه ميونغ" إنه قام بإعادة أرباح تطوير منطقة "ديه جانغ" للجمهور، ونفى المزاعم المتعلقة بتورطه في الفضيحة.