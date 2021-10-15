الرئيس مون يدعو إلى وضع خطة للتطعيم بجرعة معززة من لقاح يانسن

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" مساعديه اليوم الاثنين إلى وضع خطة للتطعيم بجرعة معززة من لقاح يانسن في أسرع وقت ممكن، كما دعاهم إلى اتخاذ التدابير اللازمة للاستعداد لعلاج مرضى كورونا في المنازل تماشيا مع تطبيق نظام التعايش مع كورونا، بما في ذلك كيفية نقل المرضى إلى المنازل، وكيفية تلقيهم العلاج في المستشفيات.ووفقا لنتائج دراسة علمية نشرها موقع "ميد آركايف" يوم الخميس الماضي، فإن التأثيرات الوقائية للقاح يانسن تنخفض من 88% إلى 3% خلال 5 أشهر من تطعيم الشخص به.يشار إلى أنه قد تم تطعيم حوالي مليون و460 ألف شخص بلقاح يانسن في كوريا الجنوبية منذ شهر يونيو الماضي، وقد وضعت الحكومة الكورية خطة لتطيعمهم بجرعة معززة من نفس اللقاح بدءا من شهر ديسمبر القادم، لكن بعض الخبراء يؤكدون على ضرورة الإسراع في التطعيم بالجرعة المعززة مراعاة للانخفاض السريع في التأثيرات الوقائية للقاح.