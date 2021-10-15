تنظيم أول حدث ترويجي في أوربا للسياحة في كوريا الجنوبية

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عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد حدثٌ ترويجي للسياحة في كوريا الجنوبية، وذلك لأول مرة في أوربا منذ بدء جائحة كورونا.وضمن فعاليات هذا الحدث، تم رفع أنواع مختلفة من مصابيح اللوتس في الشوارع الرئيسية في مدريد، وعدد من اللوحات التي تروج للثقافة الكورية والسياحة في كوريا الجنوبية.وأكد أحد المشاركين في الحدث على أنه سيسافر إلى كوريا للسياحة، مشيرا إلى أنه بدأ يتم خلق جو ملائم للسفر إلى مدن أخرى نتيجة لتخفيف لوائح الحجر الصحي.وأبدى الجمهور في مدينة مدريد اهتمامهم بكوريا الجنوبية في ظل اجتياح موجة الثقافة الكورية "هالليو" لإسبانيا.وقالت مواطنة إسبانية إن المسلسلات والأغاني الكورية تحظى بشعبية كبيرة في مدريد، وسوف يكون هذا الحدث فرصة جيدة للتعرف على الثقافة الكورية.ومن جانبها قالت مديرة المكتب الفرعي في أوربا لمؤسسة تنمية السياحة الكورية "جو سونغ هي" إنه تم تنظيم هذا الحدث الترويجي لجذب السياح الذين يرغبون في السفر للخارج، إلى كوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يزداد عدد السياح الأجانب الزائرين لكوريا الجنوبية بعد تطبيق نظام التعايش مع كورونا ونظام جواز التطعيم في كوريا الجنوبية.